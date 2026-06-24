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Полісся проведе 7 спарингів під час зборів в Австрії: відомі суперники

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 01:42
Полісся проведе 7 спарингів під час зборів в Австрії: відомі суперники
ФК Полісся

Полісся проведе 7 контрольних поєдинків на зборах в Австрії

Суперників та календар оприлюднила пресслужба клубу.

На "вовків" чекають матчі проти чемпіонів, учасників єврокубків та представників різних футбольних шкіл Європи, Азії та Північної Америки.

Календар спарингів ФК Полісся на зборах

  • ЦСКА Софія, Болгарія (24 червня)
  • Університатя Крайова, Румунія (29 червня);
  • Сабах, Азербайджан (2 липня);
  • Нью-Інгленд Революшн, США (9 липня);
  • Ягеллонія Білосток, Польща (9 липня);
  • Сімідзу С-Палс, Японія (14 липня);
  • Вікторія Пльзень, Чехія (14 липня).

Напередодні календар своїх спарингів оприлюднили ЛНЗ та ФК Харків.

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