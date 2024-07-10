Полісся розгромило Верес у контрольному матчі

Житомирське Полісся обіграло рівненський Верес у товариському матчі.

Поєдинок пройшов у форматі чотирьох таймів по тридцять хвилин та завершився з рахунком 4:1.

"Вовки" відзначились трьома голами після розіграшу кутових та фантастичного пострілу Кушніренка. Верес відповів результативним ударом з пенальті.

Товариський матч

10 липня

Верес (Рівне) — Полісся (Житомир) 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Віалле, 0:2 - 76 Ернандес, 0:3 - 81 Кушніренко, 0:4 - 99 Кушніренко, 1:4 - 111 Гайдучик (пен)

Наступний матч Верес зіграє 14 липня проти Ниви Тернопіль. "Вовки" наступного дня зустрінуться з Епіцентром.

Напередодні Полісся повідомило про підписання деяких гравців Дніпра-1: захисників Едуарда Сарапія й Олексія Авраменка, та форварда Олексія Гуцуляка.