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Напруга в кожному слові: УАФ уперше опублікувала запис розмови арбітрів VAR

Ігор Чернявський — 4 листопада 2024, 19:35
Напруга в кожному слові: УАФ уперше опублікувала запис розмови арбітрів VAR
НК Верес

Комітет арбітрів Української асоціації футболу надав запис розмови арбітрів VAR, яка відбулася наприкінці матчу Олександрія – Полісся.

Ексклюзивне відео опублікував Telegram-канал УАФ.

Судді обговорювали ключовий епізод поєдинку, який стався на 90+3 хвилині, коли після подачі з флангу м'яч влучив у руку захисника Олександрії Мігеля Кампуша. Головний арбітр Олександр Шандор близько хвилини спілкувався з VAR, але вирішив не переглядати момент самостійно.

Судячи з аудіозапису, схоже, що остаточне рішення приймав арбітр VAR Роман Блавацький. За його словами, м'яч влучив у плече, а не руку португальського центрбека. Зазначимо, що запис розмови арібтра на полі з колегами з кімнати VAR публікується вперше в історії українського футболу.

В підсумку Олександрія втримала мінімальну перевагу та завдала Поліссю першої поразки в сезоні. Після матчу житомирський клуб закликав футбольну громадськість широко оцінити епізод з рукою Кампуша та навів 4 аргументи, чому арбітр мав призначати пенальті. "Вовки" назвали цей момент таким, що може вплинути на хід чемпіонату.

Олександрія Полісся Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ

Олександрія

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