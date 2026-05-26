Ротань підтримав створення нового футбольного турніру в Україні

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань підтримав ідею створення ще одного футбольного турніру під назвою Кубок ліги.

Слова 44-річного фахівця цитує Sport.ua.

На думку Ротаня, новий турнір дозволить командам заповнювати паузи під час матчів збірних та додасть ігрової практики футболістам.

"Мені здається, що якщо ми матимемо ще й Кубок ліги – ще один турнір, де буде більше матчів, як, наприклад, у Лізі націй, коли грають збірні, – то це було б краще.

Коли ти граєш один раз на тиждень – це замало. І коли ми виходимо в єврокубки, маємо цей ритм зберігати. Коли ти граєш один раз на тиждень, ти багато тренуєшся, можеш більше донести до своїх футболістів, але ніщо не замінить ігри. Саме там гравець росте, саме там вболівальник усе це бачить, і тільки так можна піднімати престиж футболу", – сказав Ротань.