Усик поділився емоціями після першого тренування з Поліссям у 2026 році

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) не стримував емоцій після першого футбольного тренування у 2026 році.

Враженнями він поділився на своїй сторінці в instagram.

Титулований боксер виділив атмосферу у житомирському Поліссі, до якого доєднався на тренувальному зборі в Іспанії.

"Сьогодні відбулося моє перше футбольне тренування цього року. Це було неймовірно – рух, емоції та командний дух. Дякую за чудову атмосферу та енергію Поліссю", – написав Олександр.

Напередодні Усик провів лекцію для футболістів Руслана Ротаня, де підійняв глибокі теми про характер, дисципліну та силу духу. Без цих компонентів не обійтись у спорті та житті.

Нагадаємо, що боксер став гравцем житомирського колективу ще влітку 2023 року. Олександр обрав собі 17-й ігровий номер. Усик вже грав за "вовків" у рамках товариського турніру Winter Cup.

Раніше Усик розповів, як планує відсвяткувати можливе чемпіонство Полісся.