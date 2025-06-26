Полісся – Слован: онлайн-трансляція контрольного матчу

У п’ятницю, 27 червня, житомирське Полісся проведе свій перший контрольний матч в рамках навчально-тренувального збору в Австрії. Суперником української команди буде словацький Слован (Братислава).

Поєдинок розпочнеться о 16:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом). Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, на збори Полісся вирушило 23 червня. Команда готується до сезону-2025/26 під керівництвом нового головного тренера: нещодавно "вовків" очолив Руслан Ротань.

Новий сезон розпочнеться для Полісся 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).