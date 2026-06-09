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Екстренер Полісся працевлаштувався у європейському клубі

Олександр Булава — 9 червня 2026, 18:43
Екстренер Полісся працевлаштувався у європейському клубі
Імад Ашур
Полісся Житомир

Українець Імад Ашур увійшов до тренерського штабу латвійської Лієпаї. Фахівець обійме посаду асистента головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 38-річним Ашуром не розголошуються. Він допомагатиме естонцю Владіміру Вассільєву.

Наразі Лієпая замикає першу четвірку чемпіонату Латвії. Після 16 турів новий клуб Ашура має у своєму активі 22 залікові пункти, здобувши по 6 перемог та поразок, а також 4 рази зігравши внічию.

Нагадаємо, у травні 2025 року житомирське Полісся звільнило Ашура з посади головного тренера. Після цього команду очолив Руслан Ротань, який підписав з житомирянами трирічний контракт.

Лієпая Імад Ашур

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