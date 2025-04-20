Шахтар у матчі проти Динамо може втратити шанси на чемпіонство в УПЛ

У неділю, 27 квітня, відбудеться Українське Класичне. Донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги.

В цій грі "гірники" можуть достроково втратити навіть теоретичні шанси на чемпіонство, за умови програшу в поєдинку. Тоді за 4 тури до кінця чемпіонату відстань від першого місця досягне 13 очок.

Символічно, що минулого сезону Шахтар здобув чемпіонство саме у грі проти Динамо, здолавши киян з рахунком 1:0. Цікаво, що відтоді підопічні Олександра Шовковського не програли жодної гри в УПЛ.

Нагадаємо, у 25 турі УПЛ Динамо розгромило Оболонь та зберегло відрив у 6 очок від Олександрії, яка переграла Ворсклу. Шахтар програв Колосу та тепер відстає від киян на 10 балів.

Раніше повідомлялося, що Динамо гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.