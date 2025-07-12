Нападник Полісся перейшов в Атлетико Насьйональ

Нападник Полісся Факундо Батіста став гравцем колумбійського Атлетико Насьйональ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що продаж гравця був вимушеним для Полісся, оскільки гравець не бажав повертатися в Україну. За інформацією ЗМІ, за трансфер житомирський клуб отримає 1,5 млн євро, а 26-річний гравець підпише 3-річний контракт.

Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.