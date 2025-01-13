Житомирське Полісся домовилося про трансфер гравця Некакси

Житомирське Полісся просунулося у переговорах щодо трансферу 25-річного форварда Факундо Батісти.

Про це пише інсайдер Сезар Луїс Мерло.

За його інформацією, клуб УПЛ практично закрив угоду з мексиканською Некаксою. Уругвайський Пеньяроль, за який нападник наразі виступає на правах оренди, отримає відсоток від трансферу.

Контракт між футболістом та житомирським клубом буде укладено на три роки, хоча раніше інформація була, що сторони домовилися про триваліший договір.

🚨Está muy avanzada la venta de Facundo Batista al Polissya de Ucrania.

*️⃣Negocian la compra del pase a Necaxa y hay un contrato por 3 años para el delantero. De cerrarse, a Peñarol le correspondería un resarcimiento por cortar el préstamo. pic.twitter.com/yW7cxlG32E — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 13, 2025

Уругваєць має досвід гри в Європі – він виступав за швейцарський К'яссо та португальську Академіку, але більшу частину кар'єри провів у Латинській Америці. Портал Transfermarkt оцінює Факундо в 1 млн 800 тисяч євро.