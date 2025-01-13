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Житомирське Полісся домовилося про трансфер гравця Некакси

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 05:56
Житомирське Полісся домовилося про трансфер гравця Некакси
Факундо Батіста
x.com/CLMerlo

Житомирське Полісся просунулося у переговорах щодо трансферу 25-річного форварда Факундо Батісти.

Про це пише інсайдер Сезар Луїс Мерло.

За його інформацією, клуб УПЛ практично закрив угоду з мексиканською Некаксою. Уругвайський Пеньяроль, за який нападник наразі виступає на правах оренди, отримає відсоток від трансферу.

Контракт між футболістом та житомирським клубом буде укладено на три роки, хоча раніше інформація була, що сторони домовилися про триваліший договір.

Уругваєць має досвід гри в Європі – він виступав за швейцарський К'яссо та португальську Академіку, але більшу частину кар'єри провів у Латинській Америці. Портал Transfermarkt оцінює Факундо в 1 млн 800 тисяч євро.

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