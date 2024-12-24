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Полісся посилилося відразу трьома легіонерами - ТаТоТаке

Микола Дендак — 24 грудня 2024, 11:35
Полісся посилилося відразу трьома легіонерами - ТаТоТаке
ФК Полісся

Житомирське Полісся підписало одразу трьох 25-річних легіонерів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Команду підсилили албанський правий захисник Партизані Енді Хадрой, ізраїльський півзахисник Офек Бітон з Хапоеля Єрусалим та його земляк Томер Йосефі з Хапоеля Беер-Шева.

За інформацією джерела контракти між футболістами та українським колективом підписані терміном на 2-3 роки.

Нагадаємо, в останньому турі перед зимовою паузою Полісся обіграло Шахтар (1:0). Житомирці пішли у відпустку на 5 місці в турнірній таблиці.

Нещодавно повідомлялося, що Полісся зацікавилось гравцем з третьої ліги Туреччини.

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