Полісся посилилося відразу трьома легіонерами - ТаТоТаке

Житомирське Полісся підписало одразу трьох 25-річних легіонерів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Команду підсилили албанський правий захисник Партизані Енді Хадрой, ізраїльський півзахисник Офек Бітон з Хапоеля Єрусалим та його земляк Томер Йосефі з Хапоеля Беер-Шева.

За інформацією джерела контракти між футболістами та українським колективом підписані терміном на 2-3 роки.

Нагадаємо, в останньому турі перед зимовою паузою Полісся обіграло Шахтар (1:0). Житомирці пішли у відпустку на 5 місці в турнірній таблиці.

Нещодавно повідомлялося, що Полісся зацікавилось гравцем з третьої ліги Туреччини.