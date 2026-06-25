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Бущан припинив співпрацю з Аль-Шабабом

Денис Іваненко — 25 червня 2026, 10:47
Бущан припинив співпрацю з Аль-Шабабом
Георгій Бущан
ФК Аль-Шабаб

Український воротар Георгій Бущан достроково залишив Аль-Шабаб із Саудівської Аравії, з яким мав контракт до 30 червня 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба "білих левів".

Керівництво клубу досягло згоди щодо припинення відносин із досвідченим голкіпером за взаємною згодою сторін. Йому побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

За Аль-Шабаб Георгій сумарно провів 13 матчів. У них він пропустив 28 голів.

Минулий сезон Бущан провів на правах оренди в житомирському Поліссі. Наразі він перебуває на зборах із "вовками" у Австрії, з якими має найближчим часом підписати повноцінний контракт.

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