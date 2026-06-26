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Полісся підписало півзахисника Карабаха – ЗМІ

Олексій Мурзак — 26 червня 2026, 20:25
Полісся підписало півзахисника Карабаха – ЗМІ
Леандру Андраде
ФК Карабах

Полісся підписало півзахисника Карабаха Леандру Андраде.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, атакувальний хавбек пройшов медогляд в розташуванні житомирського клубу і підписав довготривалий контракт терміном на 3 роки.

Зазначається, що трансфер обійшовся "вовкам" приблизно в 3 мільйони євро.

Андраде виступав за Карабах з січня 2022 року. У сезоні-2025/26 він провів за азербайджанський клуб 51 матч, у яких забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.

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