Полісся підписало півзахисника Карабаха – ЗМІ
Леандру Андраде
ФК Карабах
Полісся підписало півзахисника Карабаха Леандру Андраде.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, атакувальний хавбек пройшов медогляд в розташуванні житомирського клубу і підписав довготривалий контракт терміном на 3 роки.
Зазначається, що трансфер обійшовся "вовкам" приблизно в 3 мільйони євро.
Андраде виступав за Карабах з січня 2022 року. У сезоні-2025/26 він провів за азербайджанський клуб 51 матч, у яких забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.
Напередодні повідомлялося, що Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.