Динамо – Кудрівка: відеотрансляція матчу 10 туру УПЛ

У п'ятницю, 23 жовтня, відбудеться поєдинок десятого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Динамо зустрінеться з Кудрівкою.

"Біло-сині" прийматимуть гостей у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток про початок зустрічі має пролунати о 13:00.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Динамо – Кудрівка. Онлайн-трансляція матчу

Зазначимо, що востаннє команди грали між собою 24 травня. Тоді кияни здобули перемогу з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що 18 жовтня Динамо звільнило Ігоря Костюка. Це сталось після поразки від житомирського Полісся (1:3).

Виконувачем обов'язків головного тренера став Мацей Кендзьорек. До його штабу напередодні ввійшли двоє польських асистентів.