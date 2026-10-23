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Динамо – Кудрівка: відеотрансляція матчу 10 туру УПЛ

Денис Іваненко — 23 жовтня 2026, 10:47
Динамо – Кудрівка: відеотрансляція матчу 10 туру УПЛ
Динамо – Кудрівка, трансляція матчу
Соцмережі

У п'ятницю, 23 жовтня, відбудеться поєдинок десятого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Динамо зустрінеться з Кудрівкою.

"Біло-сині" прийматимуть гостей у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток про початок зустрічі має пролунати о 13:00.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Динамо – Кудрівка. Онлайн-трансляція матчу

Зазначимо, що востаннє команди грали між собою 24 травня. Тоді кияни здобули перемогу з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що 18 жовтня Динамо звільнило Ігоря Костюка. Це сталось після поразки від житомирського Полісся (1:3).

Виконувачем обов'язків головного тренера став Мацей Кендзьорек. До його штабу напередодні ввійшли двоє польських асистентів.

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