Шахтар після Інтера, тренерські дебюти Кендзьорека і Петракова: анонс 10-го туру УПЛ

У п'ятницю, 23 жовтня, трьома матчами стартує 10-й тур Української Прем'єр-ліги. Усі вісім поєдинків ігрової програми розподілені на три дні.

Центральною подією вікенду стане протистояння Шахтаря та Зорі у Львові. Також у фокусі уваги – тренерські дебюти: оновлене київське Динамо прийматиме Кудрівку, а Кривбас готується до першого матчу під керівництвом нового наставника. Крім того, Полісся у Житомирі зустрінеться з Оболонню, а Харків завітає в гості до Епіцентру.

"Чемпіон" розповідає про головні інтриги чергового туру УПЛ.

П'ятниця, 23 жовтня

13:00. Полісся – Оболонь

13:00. Верес – Колос

13:00. Динамо – Кудрівка

Субота, 24 жовтня

13:00. Лівий Берег – ЛНЗ

13:00. Епіцентр – Харків

18:00. Шахтар – Зоря

Неділя, 25 жовтня

13:00. Буковина – Кривбас

13:00. Чорноморець – Карпати

Чи втримає Полісся переможний темп?

У попередньому турі обидві команди здобули важливі перемоги. Полісся завдало сенсаційної поразки Динамо (3:1), граючи з 5-ї хвилини в меншості. Героєм поєдинку став нападник "вовків" Ігор Краснопір, який оформив хеттрик та одноосібно очолив бомбардирську гонку.

У піднесеному настрої житомиряни прийматимуть Оболонь, яка в 9-му турі здобула першу перемогу в сезоні. "Пивовари" здолали Верес (2:0) та покращили своє турнірне становище.

У складі Полісся матч пропускатиме голкіпер Олег Кудрик, вилучений у поєдинку з киянами. Його місце у воротах займе Євгеній Волинець, який остаточно відновився після травми.

Євгеній Волинець ФК Полісся

Загалом на елітному рівні суперники провели між собою шість матчів: в активі житомирян чотири перемоги, один поєдинок завершився нульовою нічиєю, і ще в одному успіх святкували кияни. У попередньому чемпіонаті Полісся двічі обіграло "пивоварів" із загальним рахунком 7:1.

Головною проблемою для господарів може стати недооцінка суперника. Після успіхів у матчах із грандами команді буде непросто налаштуватися на гру проти представника нижньої частини таблиці.

Дуель сусідів про таблиці

У паралельному матчі Верес прийматиме Колос. Команди перебувають поруч у турнірній таблиці та посідають 8 і 9 місця відповідно. У разі перемоги ковалівці обійдуть суперника.

Напередодні матчу Верес має значні кадрові проблеми в центрі поля. Через дискваліфікацію поєдинок пропускатимуть півзахисники Ростислав Баран та Давид Нійо. Крім того, у лазареті залишається Віталій Бойко. У Колоса ж проти Вереса точно не зіграє Андрій Цуріков, який заробив червону картку наприкінці матчу з Шахтарем (1:2).

Рівненська команда – доволі зручний суперник для ковалівців. У 10 матчах на рівні УПЛ Колос здобув шість перемог, зазнав двох поразок, а ще два поєдинки завершилися внічию.

ФК Колос

Дебютний іспит для Кендзьорека

Поєдинок проти Кудрівки стане першим для Мацея Кендзьорека на чолі київського Динамо. Польський фахівець керуватиме діями команди у статусі виконувача обов'язків головного тренера.

Кендзьорек має власне бачення побудови гри, тому від нього можна очікувати змін у стартовому складі "біло-синіх". Зрозуміло, що за короткий проміжок часу новий керманич не мав змоги змінити щось кардинально, але у будь-якому разі матч викликатиме підвищений інтерес.

Мацей Кендзьорек ФК Динамо

Кудрівка в минулому турі сенсаційно розгромила Буковину (4:1). Команда Олександра Протченка здобула першу перемогу в сезоні на тлі чуток про затримки із виплатою зарплати. Нарешті набрав форму й досвідчений Іван Петряк, який відзначився забитим голом.

У двох попередніх поєдинках проти Кудрівки Динамо здобувало перемоги, але незмінно пропускало м'ячі. Ба більше, в останній зустрічі сезону-2025/26 "біло-сині" поступалися супернику упродовж матчу і вирвали звитягу лише наприкінці ігрового часу.

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ЛНЗ їде за реваншом до Лівого Берега

Обидві команди підійшли до очного поєдинку з протилежними результатами: ЛНЗ здобув дві перемоги поспіль, тоді як Лівий Берег у двох останніх матчах зазнав поразок.

У турнірній таблиці віцечемпіони минулого сезону перебувають за крок від першої п'ятірки – на шостій сходинці. Натомість "лелекам" необхідно терміново набирати очки, адже зона перехідних матчів зовсім близько.

ФК ЛНЗ

Історія протистояння двох молодих клубів нараховує лише чотири матчі: по два в УПЛ та Другій лізі. Наразі між суперниками повний паритет – по дві перемоги, а за загальною різницею забитих і пропущених м'ячів (6:5) мінімально попереду Лівий Берег. В останній зустрічі команд у грудні 2024 року "лелеки" переконливо перемогли ЛНЗ з рахунком 3:1.

Чи зупинить Епіцентр переможну ходу Харкова?

Рекордна переможна серія Харкова триває вже п'ять матчів. У попередньому турі підопічні Младена Бартуловича обіграли Лівий Берег. Завдяки цим результатам харків'яни піднялися на третю сходинку, а відстань до другого місця становить чотири бали.

Епіцентр у матчі минулого туру був близьким до виїзної перемоги над Карпатами. Подоляни пропустили гол у компенсований час, втративши можливість здобути три очки. Загалом підопічні Сергія Нагорняка не виграють вже п'ять матчів поспіль. Як підсумок – команда з верхньої частини таблиці опустилася на восьму сходинку.

ФК Епіцентр

В історичному очному протистоянні невелика перевага на боці Епіцентру: дві перемоги проти однієї в Харкова, а ще два матчі завершилися внічию. До речі, ці нічиї припали саме на поєдинки в елітному дивізіоні.

Скрипник знає рецепт перемог над Шахтарем

Центральний матч туру відбудеться у Львові, де Шахтар прийматиме Зорю. "Гірники" проведуть поєдинок внутрішнього чемпіонату лише через два дні після зустрічі в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що підопічні Арди Турана дали бій Інтеру на його полі, але у підсумку мінімально поступилися.

Матч Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар ФК Шахтар

Практично без відпочинку донеччанам доведеться зустрітися із Зорею, яка в 9-му турі перемогла Чорноморець. Команда Віктора Скрипника у нинішньому сезоні здатна обіграти фаворита та поступитися аутсайдеру, тож підсумок поєдинку з Шахтарем тримає інтригу.

Протистояння цих команд має багату історію. Востаннє "чорно-білі" перемагали іменитого суперника ще в лютому 2021 року. Тоді Зоря під керівництвом Скрипника у меншості на виїзді обіграла Шахтар. У наступних дев'яти поєдинках луганці лише двічі зуміли відібрати очки в донеччан, зігравши внічию, а в інших семи матчах перемогу святкували "гірники".

Дебют екстренера збірної України в УПЛ

Команда Сергія Шищенка в попередньому турі зазнала фіаско, поступившись Кудрівці (1:4). Це перший провал "жовто-чорних" після повернення в елітний дивізіон.

У номінально домашньому поєдинку Буковина спробує реабілітуватися перед уболівальниками, адже до цього команда показувала доволі змістовний футбол.

Напередодні матчу в Кривбасі відбулися значні зміни на тренерському містку. Команду залишив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, який працював із криворіжцями останні два сезони. Наразі команда перебуває на останньому місці, тому такі рішучі кроки керівництва були очікуваними.

Очікується, що Кривбас очолить Олександр Петраков, який дав згоду керівництву клубу. Колишній наставник збірної України відомий успішною роботою із юнацькими збірними, але ще не працював із клубами УПЛ.

Олександр Петраков УАФ

Востаннє суперники зустрічалися 26 років тому в Кубку України – тоді мінімальну перемогу здобув Кривбас. На елітному ж рівні команди провели чотири матчі: дві перемоги в доробку Буковини, одна в криворіжців, а ще одна зустріч завершилася внічию.

Зручний суперник для "левів"

Після вражаючого стартового спурту Карпати пригальмували. Підопічні Франа Фернандеса не виграють уже три тури поспіль.

У складі "левів" продовжує відбувати дискваліфікацію Ян Костенко, натомість очікується повернення Назарія Русина, який пропускав матч з Епіцентром.

Назарій Русин ФК Карпати

У Чорноморця справи ще гірші. Після перемоги над Кривбасом у 4-му турі одесити зіграли п'ять матчів, у яких зазнали трьох поразок, а ще дві гри завершили внічию. Команді дорого коштувала відсутність концентрації на останніх хвилинах: у компенсований час підопічні Романа Григорчука втратили перемогу з Оболонню та нічию із Зорею.

Оновлені Карпати тричі зустрічалися з Чорноморцем: один матч у Кубку та два в чемпіонаті. Усі три поєдинки завершилися на користь "левів". Ба більше, одесити не забили жодного м'яча, пропустивши вісім.

Де дивитися матчі 10 туру УПЛ

Усі матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV. Поєдинок Динамо – Кудрівка також додатково транслюватиметься на телеканалі 2+2.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також на міжнародних майданчиках OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів (зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ) та доступний на супутниковому телебаченні Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV оперативно публікуватимуть огляди матчів, найкращі моменти, післяматчеві інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.