Воротар збірної України потрапив у збірну туру Другої ліги

Голкіпер збірної України та житомирського Полісся Георгій Бущан потрапив до символічної збірної 28-го туру Другої ліги ПФЛ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

31-річний голкіпер не має достатньої ігрової практики в основній команді "вовків", а тому був відряджений до Полісся-2 на матч проти Скали 1911 (3:0). Георгій зумів зберегти ворота "сухими" та допомогти молодшим партнерам здобути розгромну перемогу.

Надійна гра Бущана не залишилася поза увагою експертів, які визнали його найкращим голкіпером туру.

Також до символічної збірної потрапив ексфорвард Вереса та Оболоні Ростислав Тарануха, який нині виступає за Колос-2.

Нагадаємо, що Георгій Бущан виступає за Полісся на правах оренди. Контракт голкіпера збірної України належить саудівському Аль-Шабабу.

У нинішньому сезоні Бущан зіграв один матч за основний склад Полісся в 1/16 фіналу Кубку України, де житомиряни програли Руху (0:3).

Зазначимо, що у складі збірної України Георгій провів 18 матчів та був учасником двох чемпіонатів Європи. Востаннє він викликався на жовтневі поєдинки відбору на ЧС-2026, але на поле не виходив.

Раніше Руслан Ротань прокоментував ситуацію з Георгієм Бущаном та закликав воротаря набратися терпіння.