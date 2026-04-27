Полісся-2 розгромило Скалу 1911 у 28 турі Другої ліги
У понеділок, 27 квітня, відбувся заключний матч 28 туру чемпіонату України у Другій лізі. Житомирське Полісся-2 вдома обіграло Скалу 1911.
Зустріч завершилась з рахунком 3:0.
Житомирський колектив вивів вперед у першому таймі Романчук. Хадрой у другій половині подвоїв перевагу, а Раско довів гру до розгрому.
Полісся-2 з 53 балами перебуває на другій сходинці турнірної таблиці. Скала 1911 йде сьомою з 34 очками в активі.
Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 27 квітня
Група А
Полісся-2 (Житомир) – Скала 1911 (Стрий) 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 30 Романчук, 2:0 – 65 Хадрой, 3:0 – 81 Раско
Напередодні Ужгород розібрався з Буковиною-2, а вінницька Нива розгромила Самбір-Ниву-2.