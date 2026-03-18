Будемо працювати над цим компонентом: Ротань – про перемогу Полісся над Кудрівкою у 21 турі УПЛ

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди над Кудрівкою у стартовому матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що попри успіх, команді потрібно попрацювати над реалізацією.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Хочу зробити комплімент в адрес хлопців, в своїй команді, де вони сьогодні вийшли максимально, зробили діло на професійному рівні. Мотивація, концентрація. Єдине, на що можна перечити – реалізація моментів.

А так, в принципі, ми задоволені хлопцями, відношенням, першу чергу. Ну і, звісно, результатами. Над реалізацією ми працюємо і будемо працювати над цим компонентом. Тому потрібно працювати більше", – сказав Ротань.

