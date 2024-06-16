Полісся орендувало 21-річного боснійця з Олімпії

21-річний боснійський нападник Олімпії Адмір Бристич виступатиме в оренді у житомирському Поліссі.

Про це повідомляє пресслужба словенського клубу.

Зазначається, що в угоді буде передбачена можливість викупу футболіста.

У сезоні-2023/24 форвард зіграв 35 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Полісся перемогло Шахтар й отримало право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.