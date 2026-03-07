Лідер Полісся анонсував повернення після важкої травми

Вінгер Полісся та збірної України Владислав Велетень повідомив про терміни повернення після важкої травми, якої він зазнав на тренуванні наприкінці 2025 року.

Про це він розповів клубній пресслужбі.

Вінгер Полісся вже розпочав бігову роботу на клубній базі та сподівається повернутися на поле через п'ять тижнів.

"До цього я не бігав. Там перевіряли, чи можу я бігати, а сюди приїхав і ми почали бігати і виконувати таку роботу. Сьогодні провели тести, наскільки відрізняється сила в ногах", – розповів Велетень.

Зазначимо, що в результаті ушкодження у Велетня діагностували перелом малогомілкової кістки, розрив синдесмозу та розрив дельтоподібної зв'язки. 23-річного футболіста терміново прооперували. Згодом Владислав проходив тривалу реабілітацію за кордоном.

Нагадаємо, що Велетень приєднався до житомирських "вовків" влітку 2025 року. У поточному сезоні вінгер зіграв за Полісся 12 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

У 19 турі УПЛ Полісся зіграє домашній матч проти чинного чемпіона київського Динамо. Поєдинок відбудеться у неділю, 8 березня.