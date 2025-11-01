Полісся може підписати лідера Кривбаса, який наразі є найкращим бомбардиром УПЛ – ЗМІ

Житомирське Полісся цікавиться лідером криворізького Кривбаса Глейкером Мендосою.

Про це повідомляє Sport Arena.

Зазначається, що скаути "вовків" будуть присутніми на матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас прийматиме Полтаву.

Наразі Мендоса є найкращим бомбардиром УПЛ сезону-2025/26. У венесуельця 5 голів та 5 асистів. Стільки ж результативних ударів у Будківського (Зоря), Проспера (ЛНЗ) та Гайдучика (Полісся), проте всі вони поступаються за асистами.

Нагадаємо, після 10-го туру Кривбас, який був першим, опустився на 5 сходинку. В попередньому турі команда Партіка ван Леувена розгромно програла Динамо. У Кривбаса наразі 19 очок.

Що цікаво, у Полісся така ж кількість балів. Тиждень тому житомирці не відчули спротиву Оболоні (4:0).