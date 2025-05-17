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Полісся, Кривбас і Карпати зіграють ключові матчі в боротьбі за Лігу конференцій у 29 турі УПЛ

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 07:55
Полісся, Кривбас і Карпати зіграють ключові матчі в боротьбі за Лігу конференцій у 29 турі УПЛ

Сьогодні, 17 травня, стартує 29 тур Української Прем'єр-ліги з футболу.

Свої матчі проведуть Полісся, Кривбас і Карпати, які претендують на підсумкове четверте місце, яке дає путівку в єврокубки. Всі зустрічі пройдуть в один час.

У Києві відбудеться поєдинок Зоря – Полісся. Кривбас вдома прийматиме Оболонь, а львівські Карпати гостюватимуть у Колоса.

Наразі "леви" мають "поул-позишн". Колектив Владислава Лупашка набрав 46 очок, Полісся – на два менше, Кривбас посідає шосту сходинку, маючи в активі 43 пункти.

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29 тур, 17 травня

13:00 Зоря – Полісся

13:00 Кривбас – Оболонь

13:00 Колос – Карпати

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ наклав штрафи на три клуби УПЛ.

Зоря Карпати Колос Кривбас Оболонь Полісся Розклад матчів Чемпіонат України, УПЛ

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