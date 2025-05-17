Динамо залишився крок до золота, Олександрії – до срібла: інтриги 29 туру УПЛ

Перш за все, вітаю всіх із тим, що навіть у передостанньому турі УПЛ немає жодного матчу без турнірної мотивації. Інтрига жива і в боротьбі за виживання, і в боротьбі за зону Ліги конференцій, і навіть у перегонах за найвищі місця.

Щоправда, у багатьох випадках потрібно перед словом "жива" додавати "ще".

17 травня

13:00

Колос – Карпати

Кривбас – Оболонь

Зоря – Полісся

18 травня

15:30

Чорноморець – Динамо

Інгулець – Шахтар

Лівий Берег – Рух

Олександрія – Верес

ЛНЗ – Ворскла

Чи зможуть лідери вирішити формальності та зафіксувати трійку?

Матчів зовсім без інтриги немає, але з гомеопатичною їхньою дозою – дуже багато. Наприклад, Динамо достатньо взяти нічию з аутсайдером, щоб гарантувати собі чемпіонство.

Чорноморець, звісно, сильно додав після поповнення в особі Ракицького і Кучера, красиво камбекнув у попередній грі та дуже сильно мотивований... Але всі ж усе розуміють. По-хорошому, Динамо повинно брати нічию навіть другим складом – навіть якщо не буде залучати жодного учасника фіналу Кубку України.

У Олександрії завдання складніше – для того, щоб узяти друге місце, потрібно перемагати Верес. За особистими зустрічами вони поступаються Шахтарю, тож пари (вибачте за покерний термін) "нічия плюс поразка" на фініші недостатньо, щоб перебити пару перемог Шахтаря, якщо вони будуть.

Потрібні дві нічиї або хоча б одна поразка... Але знову ж таки: ми говоримо про команду, яка до виїзду до Карпат здобула сім перемог і одну нічию (зі спірним суддівством) у восьми турах. Верес кінцівку сезону провалює, так що все йде до того, що перша трійка УПЛ визначиться достроково.

Щоправда, цей сезон привчив нас до безлічі сенсацій. Чому б одній із них не статися зараз?

Чи зможуть Карпати впоратися з пресингом Колоса?

У боротьбі за останнє місце в єврокубках боротьба дуже щільна, що має велику ймовірність вилитися в суперфінал Полісся – Кривбас у 30-му турі. Але у Карпат є можливість ні на кого не дивитися і нікого не питати: потрібно перемогти Колос на виїзді та Зорю вдома. Щоправда, потрібні саме дві перемоги: чотирьох очок може не вистачити, у Полісся перевага над львів'янами за особистими зустрічами.

І, звісно, Колос навесні вже дуже ясно дав зрозуміти, що рахуватися з ним потрібно. Кривбас у попередньому турі був переможений, як і Шахтар місяць тому. Додатково ускладнює ситуацію Карпат дискваліфікація Бабогло. Шлях до єврокубків і не повинен бути простим, і після слабкого старту сезону Карпати повинні виграти якісь складні матчі, щоб закінчити в топ-4.

Якщо Колос не програє, набагато більше значення починають мати матчі Полісся і Кривбаса. Кривбас грає з Оболонню – і восени це була б легка перемога, але зараз, коли Оболонь дуже класно захищається, а Кривбас із чотирьох останніх матчів забив тільки в одному (Лівому Берегу), це може бути дуже складний матч. Полісся в принципі цікавить своїм виглядом після зміни тренера.

Чи зможе ЛНЗ здобути п'яту нічию поспіль?

У Черкасах грають дві команди, які категорично не задоволені сезоном. І ЛНЗ набирав легіонерів натовпами не для того, щоб ризикувати грати перехідні матчі, і Ворскла запрошувала Максимова і зберігала Крупського не для того, щоб ризикувати вилетіти напряму. Власне, обидві команди вже поміняли тренерів, але їм це не допомогло.

В останньому турі у полтавчан виїзд до Інгульця – і Ворсклі дуже, дуже бажано виграти зараз, щоб поразка не відправляла їх у Першу лігу. Лівий Берег, якщо що, має в принципі дуже простий календар (після Руха в нього Оболонь), тож на нього "сподіватися" складно. Треба обігравати ЛНЗ, який на 100% влаштовує нічия. Мирова гарантує команді Григорчука порятунок – і він, треба сказати, ніби всю весну готувався до матчу з такими ставками. Чотири останні матчі ЛНЗ закінчилися нічиїми!

Буде цікаво спостерігати, як швидкі атаки Ворскли будуть змагатися з контролем м'яча від ЛНЗ. Ось тільки оборона у полтавського клубу зараз настільки погана, що їй у принципі складно розраховувати на будь-який позитивний результат.

Чи поділиться Рух очками з Лівим Берегом?

Поки головні конкуренти грають із грандами, Лівий Берег прийме Рух. Наймолодший клуб Львова вже позбувся турнірної мотивації, і наймолодший клуб Києва може скористатися поважністю Руха. Проблема тільки в тому, що спортивних причин вірити в Лівий Берег немає.

Кияни просто жахливі на вирішальному відрізку сезону: одне очко у восьми матчах. Можна, звісно, жаліти Лівий Берег за прикрий програш Інгульцю, але навіть без того гола на останніх секундах було б два – теж дуже слабо. А Рух напрочуд гарний на виїзді: п'ять перемог і п'ять нічиїх у 14 матчах, навіть домашня статистика гірша.

Загалом, подивимося, поїхав у відпустку Рух достроково чи все-таки ні.