Полісся зіграло внічию з Кривбасом у битві за єврокубки: огляд матчу УПЛ

Житомирське Полісся зіграло внічию з криворізьким Кривбасом у 30 турі чемпіонату України.

Огляд матчу

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму – свій 14-й гол у чемпіонаті забив Єгор Твердохліб. "Вовки" змогли відігратися у другій половині, тривала атака господарів завершилась добиванням від Батісти.

Нічия дозволила Поліссю набрати 48 очок і посісти четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, випередивши Кривбас на один бал. Саме представники житомирського колективу представлять Україну у кваліфікації Ліги конференцій.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур 25 травня

Полісся (Житомир) – Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Твердохліб, 1:1 – 50 Батіста

Полісся (Житомир): 23. Євгеній Волинець, 44. Сергій Чоботенко, 5. Едуард Сарапій, 15. Богдан Михайліченко, 31. Георгі Майсурадзе (34. Жоау Віале, 90+4), 8. Руслан Бабенко (к), 18. Олександр Андрієвський, 10. Томер Йосефі (38. Ярослав Караман, 62), 55. Борис Крушинський, 11. Олексій Гуцуляк, 9. Факундо Батіста.

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук - 40. Ян Юрчец, 66. Бакарі Конате, 3. Олександр Романчук, 21. Денис Кузик - 14. Максим Луньов (23. Хрвоє Іліч, 58), 22. Юрій Вакулко (к), 94. Максим Задерака, 11. Єгор Твердохліб (17. Майкен Гонсалез, 70), 20. Артур Микитишин (19. Ноа Ндомбазі, 84) - 9. Даніель Соса.

Попередження: Борис Крушинський, 4. Томер Йосефі, 60. Ярослав Караман, 90. Георгі Майсурадзе, 90+2 - Даніель Соса, 21. Юрій Вакулко, 48. Бакарі Конате, 52. Максим Задерака, 90+2.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо завершило чемпіонат нічиєю проти Колоса, вчетверте в історії провівши усю кампанію без поразок.