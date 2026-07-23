Полісся – Копенгаген: хто фаворит відбіркового матчу Ліги конференцій

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому Полісся на умовно домашньому полі прийматиме Копенгаген.

Цю гру проведуть у Кошице. Вона розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом данську команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,92. Нічия 3,40, а виграш підопічних Ротаня – 4,00.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,00, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,36.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться через тиждень. Уже відомі потенційні суперники в наступному раунді кваліфікації.

Нагадаємо, що напередодні відбулась передматчева пресконференція. На ній очікуваннями від гри поділився наставник "вовків" Руслан Ротань.