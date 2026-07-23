Полісся назвало стартовий склад на поєдинок проти Копенгагена у Лізі конференцій

У четвер, 23 липня, житомирське Полісся стартує у кваліфікації Ліги конференцій-2026/27.

Команда Руслана Ротаня о 21:00 (за київським часом) проведе першу гру проти Копенгагена (Данія).

Тренерський штаб "вовків" визначився зі стартовим складом на матч.

Полісся: Бущан – Крушинський, Сарапій (к), Чоботенко, Михайліченко – Андрієвський, Федор, Назаренко, Андраде, Томандзото – Краснопір

Запасні: Дробот, Кудрик, Емерллаху, Бабенко, Брагару, Велетень, Гайдучик, Гришкевич, Кравченко, Майсурадзе, Філіппов, Шепелєв

Також відома стартова одинадцятка від Копенгагена.

Копенгаген: Рунарссон – Беймо, Лопес, Гарананга, Сузукі – Ньяссі, Клем, Ельюнуссі (к), Мадсен, Роберт – Мукоко

Запасні: Котарскі, Бур, Хапальдсен, Ларссон, Крал, Корнеліус, Вест, Майрі, Наснас, Віанні Нджі

Це буде перший офіційний поєдинок житомирян у новому сезоні-2026/27. Торік Полісся було розбите італійською Фіорентиною 0:3 та 2:3 (сумарно 2:6 на користь "фіалок") у кваліфікації Ліги конференцій-2025/26.

В Україні обидва поєдинки між Поліссям і Копенгагеном можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція також буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Напередодні віцепрезидент житомирського клубу Олександр Хацкевич розповів про подальші трансферні плани команди.