Хацкевич: Ми закрили ті позиції, які просив Ротань

Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич розповів про подальші трансферні плани житомирського клубу.

Слова білоруського фахівця наводить Український футбол.

"На сьогодні ми закрили ті позиції, які просив головний тренер. У нас пішов Гуцуляк, а на його місце прийшов футболіст із досвідом виступів у Лізі чемпіонів. Вважаємо, що це дуже хороше підсилення – і за людськими якостями, і за футбольними. Але остаточну оцінку дасть лише його гра на полі.

Ми всередині клубу бачимо, які позиції ще потребують підсилення, і пропонуємо свої варіанти головному тренеру. Трансферне вікно ще не закрилося, тому робота триває. Більше того, ми вже починаємо планувати зимову трансферну кампанію. Ми постійно працюємо над підсиленням складу", – заявив Хацкевич.