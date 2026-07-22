Де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Полісся – Копенгаген

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між житомирським Поліссям і данським Копенгагеном.

Український клуб буде номінальним господарем першого матчу, який відбудеться у словацькому Кошице. Стартовий свисток прозвучить о 21:00 за київським часом.

В Україні обидва поєдинки між Поліссям і Копенгагеном можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція також буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Першу зустріч прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін. О 20:00 розпочнеться аналітична студія MEGOGO, де до ведучого Віталія Кравченка приєднаються експерти: ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко, та футбольний оглядач, спортивний журналіст і коментатор Дмитро Шпірко.

Матч-відповідь запланований на 30 червня, початок о 20:00 за київським часом.