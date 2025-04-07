Рятівний пенальті: огляд матчу Полісся – Карпати

7 квітня Полісся в межах заключного матчу 23 туру Української Прем'єр-ліги зіграло внічию з Карпатами.

Житомирський клуб врятувався від поразки завдяки призначеному на 87-й хвилині зустрічі пенальті, який реалізував Олексій Гуцуляк.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 7 квітня

Полісся – Карпати 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 60 Чачуа, 1:1 – 87 Гуцуляк (пен)

Полісся: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко, Сарапій (Андрієвський, 65), Бабенко, Крушинський (Йосефі, 73), Гуцуляк, Батіста, Назаренко.

Карпати: Кінарейкін, Мірошниченко, Бабогло, Педросо, Стецьков, Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Танда, 69), Костенко, Краснопір (Невес, 69), Очеретько (Підлепенець, 83).

Попередження: 26 – Сарапій, 56 – Стецьков, 58 – Бабогло, 74 – Батіста, 85 – Мірошніченко

У підсумку Полісся зберегло за собою четверту сходинку в турнірній таблиці, набравши 38 очок. Карпати ж втратили можливість обійти Кривбас, який має 35 очок, залишившись 6-ми із 33 балами. Повна турнірна таблиця після 23-х турів у цій новині.