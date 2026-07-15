Полісся узгодило з Комо трансфер вінгера збірної Іраку
Житомирське Полісся узгодило трансфер лівого вінгера Комо та збірної Іраку Алі Джасіма.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Вовки" домовилися про підписання 22‑річного іракського футболіста за 1 мільйон доларів США. Наразі трансфер залежить від рішення самого гравця.
22-річний футболіст перейшов у Комо влітку 2024 року і відтоді зіграв за італійський клуб два матчі. Джасім у січні 2025-го на правах оренди приєднався до нідерландського Алмере Сіті, а з серпня 2025‑го грав за саудівський клуб Аль‑Наджма.
На чемпіонаті світу-2026 вінгер зіграв у двох матчах групового етапу турніру, результативними діями не відзначився.
Зазначимо, що гол Джасіма домоміг Іраку здобути перемогу над Україною у першому турі Олімпійських ігор-2024.
Нагадаємо, житомирське Полісся виступатиме у Лізі конференцій. У межах другого кваліфікаційного раунду команда Руслана Ротаня зустрінеться з данським Копенгагеном. Поєдинки відбудуться 23 та 30 липня.