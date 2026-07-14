ФК Харків може підсилитися українським захисником з клубу МЛС

ФК Харків може підписати українського захисника Артема Смолякова, який виступає в МЛС за Лос-Анджелес.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, харківський клуб вже почав перемовини щодо можливого трансферу.

Водночас не підтвердилася інформація про те, що харків'яни цікавляться захисником Зорі Андерсоном Жорданом.

Лос-Анджелес придбав Смолякова у Полісся в лютому 2025 року за 2 млн євро. Контракт 23-річного українського захисника з американським клубом чинний до 31 грудня 2028-го.

Напередодні Харків продовжив контракт із лідером команди Іваном Калюжним.