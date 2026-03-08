Полісся сильніше за Динамо: Сабо оцінив шанси команд у центральному матчі 19 туру УПЛ

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від центрального матчу 19 туру УПЛ, в якому зустрінуться Полісся та Динамо.

Його слова передає 1927.kiev.ua.

На думку легенди "біло-синіх", фаворитом зустрічі є підопічні Руслана Ротаня, а не його рідний клуб.

"Сьогодні Полісся сильніше за Динамо, тим паче житомиряни грають вдома. Це буде перевірка для Костюка. Поки що кияни зустрічалися із легшими суперниками, але в цьому протистоянні Полісся може перемогти Динамо. Ігор Костюк перемішав юнаків із основним складом, хоча в киян немає основних гравців – тих, яких ми очікували побачити, а вони сидять в запасі або завершили свої виступи", – сказав Сабо.

Він спрогнозував, за яким сценарієм відбуватиметься гра. Експерт думає, що "вовки" гратимуть першим номером і це може піти на користь Динамо.

"Не думаю, що це буде відкритий футбол. Кияни гратимуть від оборони. Гра на виїзді, Полісся має хороший склад, тому не думаю, що Динамо гратиме із Поліссям у відкриту. Очікую, що "біло-сині" гратимуть акуратно та на контратаках. Житомиряни очікують, що вони сильніші, грають вдома й це може зіграти з ними злий жарт. Якщо вони вийдуть з таким настроєм, то отримають перший-другий голи на контратаках і на цьому буде все. Тому, буде рівна гра, але атакувальний футбол буде з боку господарів", – підсумував Сабо.

Зазначимо, що матч Полісся – Динамо відбудеться 8 березня. Він розпочнеться о 18:00.

Наразі житомирська команда посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Вовки" набрали 36 очок у 18 турах, а Динамо розташовується на четвертій позиції та відстає від підопічних Ротаня на чотири залікові бали.

Таблиця УПЛ Standings provided by Sofascore

Раніше Олег Саленко зробив прогноз на цей поєдинок. Він вважає, що гра буде доволі рівною.