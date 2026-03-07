Це дуже важливий матч: Ротань – про гру з Динамо в УПЛ

Головний тренер Полісся Руслан Ротань очікує важкого матчу з Динамо у межах 19 туру чемпіонату України.

Про це фахівець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Волею календаря ми зараз зустрічаємося з лідерами, з усіма, з ким конкуруємо, тому це також важливий матч. Це гра, де ми повинні бути на 100 % готовими – фізично, морально та ментально. Тому як для нас, так і для Динамо це дуже важливий матч", – сказав він.

Також тренер відповів на запитання щодо поєдинку першого кола, в якому "вовки" поступились з рахунком 1:4.

"Знаєте, ми вже давно проаналізували цей матч і пішли далі. Я вважаю, що зараз ми дивимося від матчу до матчу, тому не думаємо про якийсь осад. Дійсно неприємно програвати, тим паче з таким рахунком, я з вами згоден. Але це вже інший матч. Скажімо так: це матч, який ми повинні розуміти по-новому. Для нас він певною мірою як звичайний матч, але з підвищеним рівнем відповідальності. У першу чергу ми повинні ментально бути готовими до такого матчу і, звісно, все одно відштовхуватися від своєї гри, готуватися та налаштовуватися на матч, який буде тяжким", – сказав Ротань.

Поєдинок Полісся – Динамо відбудеться у неділю, 8 березня. Стартовий свисток пролунає – о 18:00 (за Києвом).

Це буде зустріч команд, які йдуть поруч у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня з 36 балами замикають трійку лідерів, тоді як кияни з 32 очками йдуть четвертими. Якщо колектив Ігоря Костюка здобуде виїзну перемогу, то зможе впритул наблизитись до зграї "вовків".

У минулому турі УПЛ житомирський клуб обіграв ЛНЗ 3:1, а Динамо вдома розгромило Епіцентр 4:0. Полісся підійде до очної зустрічі більш свіжими, адже динамівці посеред тижня (3 березня) вибили Інгулець із чвертьфіналу Кубку України (2:0).