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Полісся – Арка: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 09:37
Полісся – Арка: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Полісся

Сьогодні, 5 лютого, житомирське Полісся зіграє свій черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору у Туреччині. Суперником "вовків" стане польська Арка з міста Гданськ.

Старт матчу заплановано на 10:15 за київським часом. В прямому етері спаринг житомирян транслюватиме сайт "Чемпіон".

Нагадаємо, що в останньому товариському матчі Полісся розгромило Динамо Батумі.

Раніше президент "вовків" Геннадій Буткевич прокоментував звільнення одного з віцепрезидентів клубу.

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