Полісся – Арка: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Полісся
Сьогодні, 5 лютого, житомирське Полісся зіграє свій черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору у Туреччині. Суперником "вовків" стане польська Арка з міста Гданськ.
Старт матчу заплановано на 10:15 за київським часом. В прямому етері спаринг житомирян транслюватиме сайт "Чемпіон".
Нагадаємо, що в останньому товариському матчі Полісся розгромило Динамо Батумі.
Раніше президент "вовків" Геннадій Буткевич прокоментував звільнення одного з віцепрезидентів клубу.