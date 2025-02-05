Полісся – Арка: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Сьогодні, 5 лютого, житомирське Полісся зіграє свій черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору у Туреччині. Суперником "вовків" стане польська Арка з міста Гданськ.

Старт матчу заплановано на 10:15 за київським часом. В прямому етері спаринг житомирян транслюватиме сайт "Чемпіон".

Нагадаємо, що в останньому товариському матчі Полісся розгромило Динамо Батумі.

Раніше президент "вовків" Геннадій Буткевич прокоментував звільнення одного з віцепрезидентів клубу.