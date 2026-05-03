Вільхівці розгромили другу команду Буковини в 29 турі Другої ліги

У неділю, 3 травня, відбувся матч 29 туру Другої ліги України з футболу, у якому Вільхівці розгромила другу команду Буковини.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Водночас у ще одному поєдинку ігрового дня Лівий Берег-2 переграв другу команду Колоса.

Чемпіонат України – Друга ліга

29 тур, 3 травня

Вільхівці – Буковина-2 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Кобак, 2:0 – 21 Боцьків, 3:0 – 62 Скочеляс (аг), 4:0 – 84 Собослой

Лівий Берег-2 – Колос-2 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Хруль

Нагадаємо, вчора, 2 травня, київський Локомотив переграв Ребел та продовжує впевнено утримувати лідерство у групі Б.