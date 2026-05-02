Столичний Локомотив переграв Ребел у стартовому матчі 29 туру Другої ліги

Олексій Мурзак — 2 травня 2026, 21:16
ПФЛ

У суботу, 2 травня, відбувся стартовий матч 29 туру Другої ліги України з футболу, у якому столичний Локомотив переграв Ребел.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь номінальних господарів, адже обидві команди свої домашні матчі проводять на одному стадіоні, а саме НТК імені Віктора Баннікова.

Завдяки цьому успіху Локомотив набрав 58 очок та продовжує впевнено утримувати лідерство у групі Б.

Чемпіонат України – Друга ліга
29 тур, 2 травня

Ребел – Локомотив Київ 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 19 Сахід, 1:1 – Панов, 1:2 – 66 Савчук

Як відомо, сьогодні також відбулася низка матчів 26 туру Першої ліги, за підсумками якого достроково чемпіонство оформила Буковина

