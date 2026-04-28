УАФ зарахував технічну поразку київському клубу через гравця, якого не було внесено у рапорт арбітра
ФК Ребел отримав технічну поразку за матч 27 туру Другої Ліги України проти Діназа, який завершився внічию 1:1.
Про це повідомляє УАФ.
Причиною стало те, що у цьому матчі київський клуб випустив на поле гравця, прізвище якого не було внесено до рапорту арбітра матчу.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ присудив поразку господарям, а Діназ здобув технічну перемогу 3:0.
Як відомо, у понеділок, 27 квітня, відбувся заключний матч 28 туру чемпіонату України у Другій лізі. Житомирське Полісся-2 вдома обіграло Скалу 1911.