УАФ зарахував технічну поразку київському клубу через гравця, якого не було внесено у рапорт арбітра

ФК Ребел отримав технічну поразку за матч 27 туру Другої Ліги України проти Діназа, який завершився внічию 1:1.

Про це повідомляє УАФ.

Причиною стало те, що у цьому матчі київський клуб випустив на поле гравця, прізвище якого не було внесено до рапорту арбітра матчу.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ присудив поразку господарям, а Діназ здобув технічну перемогу 3:0.

Як відомо, у понеділок, 27 квітня, відбувся заключний матч 28 туру чемпіонату України у Другій лізі. Житомирське Полісся-2 вдома обіграло Скалу 1911.