Поліція провела чотиригодинний нічний рейд клініки, в якій оперували Марадону

Одна з клінік Буенос-Айреса стала місцем проведення нічного рейду поліції, яка вилучила повну медичну документацію Дієго Марадони.

Про це повідомляє ESPN.

Поліцейський рейд відбувся в ніч на сьогодні, 8 травня, і тривав близько чотирьох годин.

Згідно з джерелом, поліція діяла за рішенням суду під час судового процесу над сімома медичними працівниками, яких звинувачують у недбалості, що призвела до смерті легенди футболу.

Поліція повідомила, що вилучила близько 275 сторінок відповідних архівів і 547 електронних листів, якими обмінювалися медичні працівники, що перебувають під слідством.

Пабло Дімітрофф, медичний директор клініки Los Olivos, засвідчив, що Марадона пройшов передопераційні дослідження, а операція була проведена нейрохірургом цього центру без ускладнень.

Варто зазначити, що ці дослідження не були включені в історію хвороби аргентинця. Судді постановили вилучити під час обшуку всі файли щодо Марадони, датовані періодом з 3 по 11 листопада 2020 року.

Дієго Марадоні провели операцію з приводу гематоми, яка утворилася між черепом і мозком. Він перебував у реанімації в лікарні Los Olivos з 4 по 11 листопада. Потім його відправили відновлюватися до приватного будинку, де він помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.

Раніше екслікар Марадони розповів, чого не варто було робити під час реабілітації легендарного аргентинця.