У Парагваї поліцейські та в'язні разом відсвяткували вихід збірної до 1/8 фіналу чемпіонату світу

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати неймовірні історії не лише на футбольному полі, а й далеко за його межами. Після сенсаційної перемоги збірної Парагваю над Німеччиною в 1/16 фіналу турніру мережею розлетілося відео, яке вже називають одним із найзворушливіших моментів мундіалю.

На кадрах видно, як поліцейські та ув'язнені разом стежать за серією пенальті у поліцейській дільниці. Попри абсолютно різний статус, у той момент усіх об'єднувала лише одна мрія — побачити історичний успіх своєї національної команди.

Коли парагвайський футболіст реалізував вирішальний пенальті, приміщення буквально вибухнуло емоціями. Правоохоронці та ув'язнені одночасно підскочили зі своїх місць, почали кричати, обійматися й святкувати вихід збірної до 1/8 фіналу.

Відео миттєво стало вірусним у соцмережах, а в коментарях користувачі зазначають, що футбол вкотре довів свою унікальну здатність стирати будь-які бар'єри та об'єднувати людей.

Нагадаємо, збірна Парагваю стала автором однієї з головних сенсацій плейоф чемпіонату світу. Основний і додатковий час матчу проти Німеччини завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті південноамериканці виявилися точнішими (4:3), вибивши одного з фаворитів турніру.

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Зазначимо, що після цієї перемоги президент Парагваю оголосив національний вихідний у країні.