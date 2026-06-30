Екран згас у найважливіший момент: фанати Парагваю пережили жах під час історичної перемоги над Німеччиною

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між Парагваєм і Німеччиною подарував уболівальникам не лише одну з найбільших сенсацій турніру, а й вірусний епізод, який вже активно обговорюють у соцмережах.

Група парагвайських фанатів зібралася в одному з барів, щоб разом переглянути драматичну серію пенальті. Коли гравець збірної Парагваю підійшов до м'яча для виконання вирішального удару, сталося найгірше, що тільки можна було уявити.

Проєктор, на якому транслювали матч, раптово перейшов у режим сну, і екран повністю згас. У барі миттєво запанувала тиша, а на обличчях уболівальників читалися шок і відчай. Багато хто схопився за голову, не розуміючи, що сталося саме в найважливішу секунду матчу.

На щастя для всіх присутніх, темрява тривала лише кілька митей. Коли трансляція повернулася, на екрані вже було видно футболістів Парагваю, які святкували історичний успіх. Бар буквально вибухнув емоціями: фанати почали кричати, стрибати, обійматися й святкувати одну з найгучніших перемог в історії своєї збірної.

Нагадаємо, збірна Парагваю створила головну сенсацію 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, вибивши одного з фаворитів турніру — Німеччину. Основний і додатковий час завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті парагвайці виявилися точнішими (4:3), оформивши вихід до наступного раунду.

після цієї перемоги президент Парагваю оголосив національний вихідний у країні.

"Альбіроха" в 1/8 фіналу зіграє з переможцем пари Франція – Швеція. Наступний матч парагвайців відбудеться 5 липня. Він розпочнеться опівночі.