Дуже болісно, – захисник Оболоні відреагував на відхід із Карпат

Правий захисник київської Оболоні Павло Полегенько висловився з приводу свого відходу з львівських Карпат, яке було на початку 2026 року.

Його слова наводить Tribuna.

Досвідчений футболіст зізнався, що болюче сприйняв слова "зелено-білих" про прощання з ним через вектор омолодження складу.

"Ці слова сприйняв дуже болісно, тому що я завжди казав, що я люблю цей клуб, але це футбол, це шлях, це нормально. Футболісти повинні розуміти, що ми будемо приходити в клуб і йти, це частина шляху. Я всім подякував за роботу, багато кому зателефонував, переговорив, подякував, бо це був довгий шлях, цікавий шлях. Були хороші моменти, де нам треба було вставати на ноги, я радий, що ми з ним впоралися і можемо дивитися один одному в очі", – сказав Павло.

Нагадаємо, що Полегенько виступав за "левів" із літа 2023-го. Відтоді провів у футболці львівського клубу 62 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 6 асистів.

В Оболонь фланговий захисник перебрався на правах вільного агента, підписавши контракт із "пивоварами" до кінця червня 2027 року. Від моменту переходу 31-річний гравець взяв участь у 3-х поєдинках київського клубу, у яких не запам'ятався результативними діями.

Після 20 турів Карпати випереджають Оболонь на 2 пункти – 23 бали львів'ян проти 21-го очка у "пивоварів". Команда Франа Фернандеса завдяки перемозі над Полтавою (4:0) підійнялась на 9-те місце, тоді як кияни йдуть 12-ми.

У наступному турі УПЛ Карпати зіграють якраз проти Оболоні. Поєдинок запланований на неділю, 22 березня. Початок – о 18:00.