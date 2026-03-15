Маркевич назвав клуб, який скоро зникне з футбольної мапи України

Колишній тренер збірної України поділився думками щодо співпраці Карпат і Руха.

Про це він висловився в інтерв'ю ютуб-каналу BurBuzz.

Досвідчений наставник заявив, що "леви" мали свого часу забрати більше лідерів в іншого львівського клубу. Він вважає, що в "жовто-чорних" немає майбутнього та незабаром ця команда зникне.

"Не знаю, які там домовленості між двома президентами. Що вони вирішили та як домовлялися – мені невідомо. Була можливість тоді всіх забрати в Карпати, але одні поїхали в Черкаси, інші – ще кудись. Шкода, але Рух скоро пропаде як команда", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що наразі Рух посідає 13 місце в турнірній таблиці УПЛ. У 19 матчах львівська команда набрала 19 очок.

Свій наступний поєдинок "жовто-чорні" проведуть 15 березня проти Епіцентра. Зустріч розпочнеться о 13:00.

Раніше повідомлялось, що Мирон Маркевич розкритикував організацію роботи в Карпатах. Він, зокрема, заявив, що "леви" стали наче фарм-клубом Полісся.