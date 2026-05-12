Фернандес: Карпати були близькі до здобуття перемоги у матчі з Металістом 1925

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив бойову нічию з Металістом 1925 (2:2) у межах 28 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Тренер вважає, що "зелено-білі" були близькі до перемоги у грі.

"Відчуття дещо гіркі, оскільки ми були близькі до здобуття перемоги. Але тим не менш, тиждень видався нелегким. У нас на цьому тижні сім футболістів вибули з тренувального процесу. На початку матчу ми не демонстрували тієї послідовності гри, яку хотілося бачити. Ми хотіли більше перебувати на половині поля суперника. Але ми бачимо, що суперник добре оборонявся.

У другому таймі все було навпаки. Ми вже більше часу проводили на половині поля суперника, ми більше володіли ініціативою. Шкода, що цей останній момент не завершився взяттям воріт, адже рахунок міг стати 2:3. Але я хочу відзначити старання футболістів – як вони змогли змінити хід поєдинку у другому таймі. Також слід відзначити тих гравців, які під кінець сезону змогли до нас приєднатися", – сказав тренер.