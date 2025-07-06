Поле закоротке, – Ковач пояснив поразку Боруссії від Реала

Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач знайшов пояснення поразці команди від Реала у матчі 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу.

Коментар фахівця наводить ESPN.

"Знаєте, це більше схоже не поле для гольфу, ніж для футболу. Поле "МетЛайф" закоротке – це не той газон, на якому ми звикли грати у Бундеслізі.



Як ви бачили, полив також був недостатньо якісним, бо вони не мають відповідних інструментів. Коли поле надто сухе, то бутси буквально прилипають.