Поле закоротке, – Ковач пояснив поразку Боруссії від Реала
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Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач знайшов пояснення поразці команди від Реала у матчі 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу.
Коментар фахівця наводить ESPN.
"Знаєте, це більше схоже не поле для гольфу, ніж для футболу. Поле "МетЛайф" закоротке – це не той газон, на якому ми звикли грати у Бундеслізі.
Як ви бачили, полив також був недостатньо якісним, бо вони не мають відповідних інструментів. Коли поле надто сухе, то бутси буквально прилипають.
Ми двічі грали у Цинциннаті. Вперше це було о 12 годині дня, а згодом о третій. Тоді температура повітря була 45 градусів – ясна річ, що футболістам дуже важко. Сьогодні було 35 градусів. Але окей, це турнір, в якому ми мусимо грати. Я пропонував починати матчі пізніше – тоді інтенсивність була б вищою, а глядачам було б цікавіше", – вважає Ковач.
У паралельному матчі ПСЖ переграв Баварію та став суперником Реала в 1/2 фіналі.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо.