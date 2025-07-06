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Поле закоротке, – Ковач пояснив поразку Боруссії від Реала

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 08:31
Поле закоротке, – Ковач пояснив поразку Боруссії від Реала
Getty Images

Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач знайшов пояснення поразці команди від Реала у матчі 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу.

Коментар фахівця наводить ESPN.

"Знаєте, це більше схоже не поле для гольфу, ніж для футболу. Поле "МетЛайф" закоротке – це не той газон, на якому ми звикли грати у Бундеслізі.

Як ви бачили, полив також був недостатньо якісним, бо вони не мають відповідних інструментів. Коли поле надто сухе, то бутси буквально прилипають.

Ми двічі грали у Цинциннаті. Вперше це було о 12 годині дня, а згодом о третій. Тоді температура повітря була 45 градусів – ясна річ, що футболістам дуже важко. Сьогодні було 35 градусів. Але окей, це турнір, в якому ми мусимо грати. Я пропонував починати матчі пізніше – тоді інтенсивність була б вищою, а глядачам було б цікавіше", – вважає Ковач.

У паралельному матчі ПСЖ переграв Баварію та став суперником Реала в 1/2 фіналі. 

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо.

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