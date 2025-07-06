Втратили концентрацію, – Алонсо оцінив перемогу Реала над Боруссією у чвертьфіналі клубного ЧС
Хабі Алонсо
ФК Реал Мадрид
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Боруссією Дортмунд в матчі 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Ми грали дуже добре, а матч був під контролем. Втім, в останні 10 хвилин все пішло не за планом. Ми втратили концентрацію та інтенсивність.
Команда провела дуже хороші 80 хвилин та жахливі 10, але у нас є час виправити помилки.
Гарсія? Ви бачили, як він грає в останніх матчах. У нього з'явився шанс й він користується ним на повну", – розповів Алонсо.
У паралельному матчі ПСЖ переграв Баварію та став суперником Реала в 1/2 фіналі.
Раніше повідомлялось, що український воротар Андрій Лунін визначився зі своїм майбутнім у Реалі.