Втратили концентрацію, – Алонсо оцінив перемогу Реала над Боруссією у чвертьфіналі клубного ЧС

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Боруссією Дортмунд в матчі 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми грали дуже добре, а матч був під контролем. Втім, в останні 10 хвилин все пішло не за планом. Ми втратили концентрацію та інтенсивність.

Команда провела дуже хороші 80 хвилин та жахливі 10, але у нас є час виправити помилки.

Гарсія? Ви бачили, як він грає в останніх матчах. У нього з'явився шанс й він користується ним на повну", – розповів Алонсо.