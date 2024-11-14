Один з найпровальніших трансферів Манчестер Юнайтед не хоче залишати команду
Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні не має бажання міняти клуб під час зимового трансферного вікна.
Про настрій бразильця повідомляє Goal із посиланням на журналіста Жорже Нікола, який поговорив з агентом футболіста.
За інформацією джерела, Антоні хоче залишитися на Олд Траффорд, незважаючи на чутки про потенційну угоду манкуніанців з Фламенго щодо обміну 24-річного вінгера на 19-річного атакувального хавбека Лоррана.
Агент також сказав, що його клієнт сподівається отримати більше ігрового часу під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма.
У нинішньому сезоні Антоні взяв участь у п'яти матчах (155 хвилин), у яких відзначився одним голом.
Нагадаємо, что Манчестер Юнайтед придбав бразильця у Аякса влітку 2022 року, віддавши за нього 95 мільйонів євро.