Головний тренер Монако покине клуб після сезону-2025/26

Головний тренер Монако Себастьєн Поконьйолі завершує співпрацю з клубом після закінчення сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Поконьйолі очолив Монако у 2025 році. За цей час команда зіграла у 38 матчах, здобувши 16 перемог, 9 нічиїх та зазнавши 13 поразок.

Під його керівництвом клуб вдруге поспіль вийшов до плейоф Ліги чемпіонів УЄФА та посів 7-ме місце в Лізі 1.

Варто зазначити, що 38-річний бельгійській фахівець мав контракт до кінця червня 2027 року.

