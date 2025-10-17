Погба здивував Канте новою зачіскою: футболіст поголився налисо і пожартував над собою
Французький хавбек Поль Погба знову привернув увагу фанатів новим образом.
Колишня зірка Ювентуса зустрівся зі своїм давнім товаришем по збірній Нголо Канте, і їхня розмова миттєво розлетілася мережею.
Погба, який побрився налисо, вирішив пожартувати над зміною стилю й записав коротке відео з Канте:
"Приєднуюся до тебе! Тепер я виглядаю молодше", – усміхається Поль, звертаючись до Нголо.
На що Канте з усмішкою відповів: "Ти ж так і залишиш, правда?"
Фанати відразу підхопили момент, назвавши їх "найпозитивнішим дуетом французького футболу".
Нагадаємо, наприкінці червня Погба перейшов у Монако на правах вільного агента. Через допінгову дискваліфікацію 32-річний півзахисник не грав з серпня 2023 року. Термін дії відсторонення завершився у березні поточного року.
Дебют Поля за новий клуб був запланований на матч проти Анже (18 жовтня), однакгравець отримав напередодні травму.