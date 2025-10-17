Погба здивував Канте новою зачіскою: футболіст поголився налисо і пожартував над собою

Французький хавбек Поль Погба знову привернув увагу фанатів новим образом.

Колишня зірка Ювентуса зустрівся зі своїм давнім товаришем по збірній Нголо Канте, і їхня розмова миттєво розлетілася мережею.

Погба, який побрився налисо, вирішив пожартувати над зміною стилю й записав коротке відео з Канте:

"Приєднуюся до тебе! Тепер я виглядаю молодше", – усміхається Поль, звертаючись до Нголо. На що Канте з усмішкою відповів: "Ти ж так і залишиш, правда?"

Фанати відразу підхопили момент, назвавши їх "найпозитивнішим дуетом французького футболу".

Нагадаємо, наприкінці червня Погба перейшов у Монако на правах вільного агента. Через допінгову дискваліфікацію 32-річний півзахисник не грав з серпня 2023 року. Термін дії відсторонення завершився у березні поточного року.

Дебют Поля за новий клуб був запланований на матч проти Анже (18 жовтня), однакгравець отримав напередодні травму.