Монако оголосив про підписання Поля Погба

Зірковий французький півзахисник Поль Погба став гравцем Монако.

Про це повідомляє пресслужба монегасків.

Контракт із Погба розрахований на два роки – до літа 2027 року. Хавбек перейшов у клуб ліги 1 на правах вільного агента.

Нагадаємо, Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте з того часу француз не міг знайти собі новий клуб.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед, у клубах Ліги 1 хавбек ніколи не грав. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.

Окрім Монако, у хавбека також була пропозиція із Саудівської Аравії.