Погба з "хорошими друзями": зірковий футболіст зробив спільне фото з російськими бійцями UFC

Французький півзахисник Монако Поль Погба вкотре опинився в епіцентрі критики після свого останнього допису в Instagram.

Футболіст опублікував серію світлин, на яких позує з російськими бійцями UFC: Ісламом Махачевим та Хабібом Нурмагомедовим.

"Хороші друзі, гарна енергія важлива", – написав під фото Погба.

Однак у мережі цей "позитив" сприйняли зовсім інакше. Чимало фанатів засудили вчинок футболіста, адже російські спортсмени відкрито підтримують свою державу, яка веде війну проти України.

Нагадаємо, наприкінці червня Погба перейшов у Монако на правах вільного агента. Через допінгову дискваліфікацію 32-річний півзахисник не грав з серпня 2023 року. Термін дії відсторонення завершився у березні поточного року.

Дебют Поля за новий клуб був запланований на матч проти Анже (18 жовтня), однак гравець отримав напередодні травму.